Sanremo 2020: Per la Snai Elodie verso la vittoria del Festival

La serata delle copertine è stata archiviata - che ha vistoeccellere grazie alla sua interpretazione di "Piazza Grande" di Lucio Dalla, cantata con Silvia Perez Cruz - la 70a edizione delsta salendo verso la finale. Gli analisticonfermano il podio:è in corsa per la vittoria a 4.50, davanti aa 5 volte ealle 6.00. The Vibrations and the Nuclear Tactical Penguins inseguono alle 8.00, alle 12 i "rocker" dell'evento, Irene Grandi e Piero Pelù, e il rapper Anastasio. A 15 anni il successo di Tosca, Alberto Urso e Achille Lauro, con Levante a 20. A 25 anni la vittoria di Raphael Gualazzi, il rapper Rancore, la cantautrice Giordana Angi e Marco Masini. Poker di cantanti a 33 anni (Enrico Nigiotti, Michele Zarrillo, Rita Pavone e Paolo Jannacci). Elettra Lamborghini vale 50, davanti a Riki e Junior Cally - entrambi a 75 - mentre Morgan e Bugo chiudono il tabellone a 150.

Per il Premio della Critica, Diodato resta fermo al primo posto sulla lavagna a 3,50, con Tosca molto vicino a 4 volte la posta e Rancore a 5,00. Achille Lauro e Paolo Jannacci quotati a 9.00, doppia cifra (alle 10) per Levante, Anastasio e i Nuclear Tactical Penguins. A 18 anni Morgan e Bugo, a 20 il premio a Francesco Gabbani o Giordana Angi, la stessa quota anche per Le Vibrazioni. Sorge a 25 per Elodie, Raphael Gualazzi e Junior Cally. Piero Pelù è lontano ai 30, davanti a Michele Zarrillo e Marco Masini (entrambi a 33). Il premio ad Alberto Urso, Rita Pavone o Enrico Nigiotti vale 50, con Elettra Lamborghini e Riki che durano a 100. Tra i giovani, la quota per la vittoria del rapper Fasma scende ulteriormente, dalle 2,00 all'1,75, mentre Leo Gassmann si allontana da Da 2,75 a 3 volte la scommessa. Stabile Tecla Insolia a 3,50, ultimo Marco Sentieri a 5,50.