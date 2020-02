Cristiano Ronaldo e Georgina dopo Sanremo: rientro a Torino e allenamento con la Juventus

Nonostante i numerosi cantanti in gara e la presenza disul palco, gli occhi del pubblico del 'Teatro Ariston' erano tutti per: sbarcati nella città dei fiori e seduti in prima fila per assistere dal vivo al debutto della bellissima compagna in occasione del 70 ° Festival di Sanremo. Dopo gli applausi, il sipario con Amadeus e il bacio alla sua bellezza, il sipario è calato così a tarda notte la sera di Sanremo di CR7. Il giocatore dellaè riuscito a sfuggire ai fan e ai fotografi che lo stavano aspettando fuori dal teatro, è salito in macchina dirigendosi verso il Gran Hotel del Mare di Bordighera dove ha aspettato Georgina prima di partire per Torino. Tutto con stupore di chi pensava di vederlo a cena in un noto ristorante di, situato vicino al Teatro Ariston.

Vestito in un modo molto elegante e con il sorriso dei giorni migliori stampati sul suo volto, Cristiano Ronaldo è stato il super ospite più applaudito dal pubblico. CR7 ha seguito buona parte delle esibizioni dei cantanti in gara e con uno sguardo compiaciuto anche tutte le mosse e le parole di Georgina Rodriguez. Una presenza attiva quella del portoghese, che ha avuto il suo momento più importante in occasione del piccolo 'spettacolo' con Amadeus al quale ha consegnato la sua maglia numero 7.

Atteso dai compagni di squadra, il campione è quindi tornato nella capitale piemontese, un viaggio testimoniato dall'inevitabile post di Instagram di Georgina, completo di foto di CR7 al volante del fuoristrada. Per il giocatore di Maurizio Sarri, il programma per le prossime ore prevede l'allenamento a Continassa e la partenza per Verona, dove la Juventus affronterà l'Hellas per il 23 ° giorno del campionato.