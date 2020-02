Isola dei Famosi : Ecco chi è l’inviato di Ilary Blasi

L'Isola dei Famosi tornerà in TV tra poco, quandodi Alfonso Signorini ha chiuso i battenti, ma le voci su questa nuova edizione stanno già ostruendo siti Web e giornali. Sappiamo già con certezza che, conduttrice del reality show da quando si è "spostata" da Rai2 a Canale5, non guiderà i naufraghi in Honduras. Dopo le voci, la conferma è arrivata in una nota rilasciata da Mediaset. Alessia Marcuzzi "in pieno accordo con Mediaset ha preferito rinunciare allo svolgimento della prossima edizione dell'Isola dei Famosi. I nuovi progetti su Canale 5 stanno arrivando per te - saranno aggiunti al tuo episodio settimanale di Le Iene (trasmesso dall'Italia il 1 ° febbraio)".Al posto di Alessia Marcuzzi ci sarà, che dopo la rinuncia al GF Vip - passato nelle mani di quello che era il suo commentatore, Alfonso Signorini. Dopo una pausa dal piccolo schermo, quindi, Lady Totti prenderà le redini di un altro reality show di punta su Canale 5. Ma chi sarà il suo corrispondente... Canale 5 potrebbe schierare nel ruolo di inviatoo una grossa sorpresa, la star mondiale turca. L’attore potrebbe davvero arrivare a L’Isola.Oggi arriva la conferma, Alvin sarà l' inviato dell’Isola: “Sarà Ilary Blasi la conduttrice della prossima edizione de L’Isola dei Famosi, dopo la scelta di Alessia Marcuzzi di lasciare il programma. A farle da spalla in Honduras sarà invece l’amico Alvin (che ha il suo stesso agente)”.