A Sanremo 2020 Fiorello offeso da Tiziano Ferro minaccia di lasciare il Festival

Mercoledì sera, dopo un monologo di Fiorello,sul palco dell'Ariston fece uno scherzo strano: "". Ieri sera il Corriere della Sera ha lanciato un'indiscrezione, secondo il giornale Fiorello ha minacciato di lasciare il Festival :“Tiziano Ferro ha espresso il suo malumore: passa tante ore in camerino e poi si trova a esibirsi a tarda notte. Dall’altra parte Fiorello non ha gradito, ha trovato la battuta scorretta e inelegante. Perché il cantante ha voluto «aizzare» i suoi fan contro di lui? Lo showman non l’ha presa bene e si è sfogato pubblicamente dietro le quinte, c’è chi assicura che avrebbe anche minacciato di lasciare il Festival, amareggiato perché lui sta dando tutto, ma così si sente criticato”.



Anche Amadeus non ha apprezzato la battuta di Tiziano su Fiorello e l’ha detto in conferenza stampa :“Lancerei l’hashtag #FioreParlaQuantoVuoi, io penso sempre positivo, cerco di trovare il lato buono delle persone: l’ho considerata una battuta, magari non venuta benissimo, ma all’una di notte magari le battute possono essere meno brillanti”.





Chiaramente Fiorello non ha gradito la battuta di Ferro e per questo il cantante gli ha scritto un biglietto di scuse :“Caro Fiorello ti chiedo scusa se ti ho provocato un dispiacere. Sono lo stesso che a dicembre – nel tuo programma – si prendeva in giro cantando con le parole di ‘Me lo prendi papà’ su una mia canzone. E in quello spirito ho pensato fosse normale scherzare con te che sei il re dei comici. Sono rammaricato. Torno a fare il cantante #tizianostattezitto. Oggi Fiorello non c’era, quindi glie l’ho lasciato in camerino. Ma domani spero di dirglielo anche a voce”.