Coronavirus, le vittime salgono a 636 : nessun italiano contagiato sulla Diamond

Il bilancio delle vittime dell'epidemia diin Cina peggiora. Le autorità hanno reso noto che ci sono 636 morti e che il numero di persone infette ha raggiunto 31.161. Il presidente degli Stati Uniti Trump e il presidente cinese Xi Jinping hanno parlato del virus al telefono. Trump "ha espresso fiducia nella capacità di resistenza della Cina e nella sua forza nel far fronte alle sfide poste dalla nuova epidemia di coronavirus", ha scritto il portavoce della Casa Bianca Judd Deere su Twitter.

La positività del coronavirus registrata sulla nave da crociera della "Carnival Japan" messa in quarantena nella baia di Yokohama, al largo del Giappone, sale a 61. Ci sono anche 35 italiani a bordo della nave, tra cui 25 membri dell'equipaggio, incluso il capitano. Non ci sono italiani tra i 61 infetti da coronavirus sulla nave da crociera Diamond Princess di Carnival Japan. Questo è quanto riportato dal Ministero della Salute giapponese. Le persone contattate verranno urgentemente trasportate nei centri di Tokyo, Saitama, Chiba, Kanagawa e saranno poste sotto osservazione. A bordo della nave da crociera, che si trova attualmente a Yokohama, a sud di Tokyo, ci sono 3.700 passeggeri provenienti da 56 paesi diversi.

Nel frattempo, la Toyota ha deciso di posticipare la riapertura dei suoi impianti in Cina di almeno una settimana. "La decisione è stata presa per rispettare le linee guida delle autorità cinesi locali", ha detto il portavoce della Toyota. La casa automobilistica giapponese esamina attentamente l'impatto dell'epidemia di coronavirus sulle sue operazioni in Cina. Simili preoccupazioni erano state espresse dal CEO di Fiat Manley: la società potrebbe chiudere una fabbrica europea a causa della mancanza dei componenti necessari.