Incidente Frecciarossa Milano-Salerno, Deragliamento Treno a Lodi

Treno Frecciarossa Milano-Salerno deraglia in provincia di Lodi

Partito alle 5,10 da Milano e diretto a Salerno è deragliato a Ospedaletto Lodigiano. Uscito dai binari l treno Frecciarossa Av 9595 ha provocato la morte dei due macchinisti e 31 feriti.

Oltre alla motrice è deragliato anche il primo vagone, mentre il resto del convoglio è rimasto pressoché intatto. La motrice avrebbe urtato un carrello merci sui binari schiantandosi poi su una palazzina delle Ferrovie dello Stato

Morti Il Macchinista E Un Addetto Alle Pulizie

Nel grave incidente sono deceduti il macchinista e un addetto delle ferrovie, Giuseppe Cicciù e Mario Di Cuonzo, di 52 e 59 anni, sbalzati fuori dal tremo mentre percorreva la tratta ad oltre 250 Km/h.



31 Feriti Non In Pericolo Di Vita

I 31 feriti non gravi sono stati trasportati negli ospedali di Lodi, Melegnano, Crema, Codogno, Piacenza, Castel San Giovanni e Humanitas, a Milano. Il più grave, non in pericolo di vita ma è un addetto alle pulizie.



Le Cause Dell'Incidente

Ancora da chiarire le cause dell'incidente, sulla linea stanotte erano in corso lavori di manutenzione: ma quel tipo di attività «viene fatta costantemente, associare una manutenzione all'evento tragico mi pare prematuro», ha precisato il prefetto di Lodi.