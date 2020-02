I funerali della povera Rosalia Garofalo: la donna massacrata di botte dal marito

Rosalia Garofalo, 54 anni, morta nel letto matrimoniale della sua casa a Mazara Del Vallo (Trapani). Diverse volte, prima di morire dopo tre giorni di violenti pestaggi, Rosalia aveva denunciato suo marito Vincenzo Fransillo, 53 anni, disoccupato. In due occasioni la donna aveva ritirato la denuncia, forse spaventata o preoccupata di dover tornare a stare nella stessa casa con l'uomo che aveva riferito. Poi la tragica morte dopo 72 ore di percosse.

Dopo l'allarme lanciato dai vicini il 30 gennaio scorso, gli operatori sanitari che arrivarono nella casa di Mazara del Vallo trovarono Rosalia sdraiata sul letto e non poterono fare nulla. Numerosi lividi sono stati trovati sul suo corpo, il che ha confermato l'ipotesi che sia stata picchiata a morte.



Questa mattina il funerale di Rosalia Garofalo, uccisa brutalmente dal marito Vincenzo Fasillo nella loro casa. L'omelia del vescovo di Mazara del Vallo, mons. Domenico Mogavero, che ha parlato della vittima come una donna "considerata e trattata come una pecora da macello" dura. "Ora è nelle mani di Dio, nessun tormento la toccherà più, la sua morte può essere considerata un disastro, la sua partenza da questo mondo una rovina, ma è finalmente in pace, verso cui la nostra affettuosa preghiera la accompagna, che invoca anche il conforto della fede per il figlio e tutti i parenti, vissuti da un così grande dolore ".

Ha detto ancora il vescovo durante l'omelia : “Per quanto abbiamo appreso dalle cronache essa è stata vittima di una allucinante fissazione che la riteneva colpevole di infedeltà. Sottoposta a indicibili tormenti e a torture massacranti, sola e senza possibilità di difendersi, è stata vittima di terribili e prolungate sevizie che hanno reso lenta e interminabile la sua agonia". E ancora il religioso ha detto di non poter neppure immaginare “l'abisso di sofferenze patite nel corpo e nell’anima", “associato all'impotenza di fronte alle brutalità del marito”.