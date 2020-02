Sanremo 2020, Le Vibrazioni : Ecco la classifica provvisoria dopo la prima serata

Le Vibrazioni, una band milanese, si aggiudica ilnella serata inaugurale delcon la canzone "Dov'è". La giuria demoscopica ha votato e lavede il gruppo in testa davanti a Elodie e Diodato. Due dei più discussi, Anastasio e Achille Lauro, sono dietro nonostante le loro esibizioni decisamente "forti", il primo grazie alla combinazione di rap + chitarre e il secondo a causa del provocatorio look nude molto glamour degli anni '70. La bandsi è esibita sul palco di Ariston con l'orchestra diretta dal Maestro Peppe Vessicchio. Gli abiti sono di Dolce & Gabbana, stilista Susanna Ausoni. The Vibrations, formato da Francesco Sarcina, Stefano Verderi, Marco Castellani Garrincha e Alessandro Deidda, sono una delle band italiane più longevi con i loro 20 anni di carriera, in cui si sono imposti sulla scena pop rock italiana conquistando le classifiche radiofoniche con il loro individuo.

Hanno 5 album per un totale di oltre un milione di copie vendute. Nel 2019 hanno fatto un tour in Italia con 80 concerti, davanti a un totale di oltre 600 mila persone, tra cui uno speciale dal vivo al Mediolanum Forum di Assago, Milano. "Dov'è" (prima artista) è una ballata che va dritta al cuore, firmata dallo stesso Francesco Sarcina con Roberto Casalino e Davide Simonetta, che racconta la capacità di rialzarsi dopo una brutta caduta e di riconoscere importanti valori in vita. Proprio allo scopo di trasmettere questo messaggio a quante più persone possibile e di sottolineare la capacità della musica di parlare un linguaggio universale, la band ha deciso di portare Mauro Iandolo, genitori sordi di genitori sordi con segni, presidente dell'associazione LIS Officina sul palco, Interprete LIS, membro dell'associazione commerciale ANIMU ed esperto nella traduzione di musica in lingua dei segni italiana.

Fin da piccolo, Mauro ha capito che aveva una vocazione a "cantare con segni", quando ha cercato di tradurre canzoni per i suoi genitori. Il significato e l'intensa emozione del brano sono quindi espressi simultaneamente in due lingue. Domani, giovedì 6 febbraio, nella serata speciale di Sanremo 70, Le Vibrazioni porterà la copertina di "Un’emozione da poco" di Anna Oxa (che si è classificata seconda al Festival di Sanremo 1978).