Aggiornamento Fortnite 11.50: tutte le novità

Nella storia di, battle royale di Epic Games, non c'è mai stato un aggiornamento tanto atteso. Il team di sviluppo ha sicuramente impiegato del tempo, ma c'è una ragione: l'introduzione del motore fisico Chaos. Ovviamente questa non è l'unica novità presente nell'aggiornamento. Non c'è carenza di tutta una serie di contenuti per le varie modalità di gioco, ovviamente stiamo parlando della Royal Battle, Save the World e della modalità creativa.

L'aggiornamento di Fortnite 11.50 introduce un nuovo evento che "inizierà presto", per ora purtroppo non sono state fornite altre informazioni al riguardo. Il motore fisico del caos è stato introdotto e per ora l'obiettivo è che la sensazione di gioco rimanga la stessa, Epic Games invita i giocatori a segnalare eventuali problemi riscontrati. Quindi sembra che per ora non ci siano innovazioni particolari rese possibili dal Caos. Infine, le piattaforme di lancio sono state reintrodotte in modi non competitivi. Per quanto riguarda la modalità creativa, tuttavia, l'aggiornamento di Fortnite 11.50 consente di accedere a un nuovo valore per l'opzione "Tipo di informazioni sull'interfaccia" nelle impostazioni dell'interfaccia utente "La mia isola": questo è lo "Stato del round" e ti consente di vedere quanti giocatori fanno parte di una squadra, se sono attivi o se sono stati eliminati e per vedere il numero di round vinti.

Il dispositivo con impostazioni rotonde ha anche accesso a nuovi valori per diverse opzioni:

Legno assegnato per round: 15, 20.

Mattoni assegnati per round: 15, 20.

Metallo assegnato per round: 15, 20.

Oro assegnato per round: 15, 20.

Legno assegnato al vincitore del round: 15, 20.

Mattoni assegnati al vincitore del round: 15, 20.

Metallo assegnato al vincitore del round: 15, 20.

Oro assegnato al vincitore del round: 15, 20.

Infine, parlando di Save the World, l'aggiornamento di Fortnite 11.50 ci consente di giocare con Jonesy Ranger of Love che ha il vantaggio di "Potente impatto" (che aumenta il raggio dell'onda d'urto). Viene anche aggiunta Sarah Anti-Coccole, con il vantaggio di "Quick Charge" (le eliminazioni con armi da mischia danno energia). È stata inoltre introdotta la balestra Spezzacuori, disponibile nel negozio dall'8 febbraio al 20 febbraio. Come sempre, non mancano correzioni di bug e miglioramenti delle prestazioni.