Sfonda la testa alla moglie con il ferro da stiro e poi si taglia la gola

Un gesto folle che ha avuto luogo questa mattina, mercoledì 5 febbraio, all'interno di una casa in via Gorei a. Un uomo, per ragioni ancora sconosciute, prese un ferro da stiro, colpì la moglie alla testa fratturandole il cranio e poi si tagliò la gola con un coltello da cucina. La donna è riuscita a scappare dall'uomo in cerca di aiuto dai vicini prima di svenire. Agenti di polizia e membri del personale sanitario sono intervenuti sul posto. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Biella mentre la donna è ricoverata al CTO di Torino. Entrambi sono in condizioni molto serie.