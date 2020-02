Ascolti Grande Fratello Vip, stabile ma sotto le aspettative : ecco i dati dell'ultima puntata

Grande Fratello Vip 4 | Ascolti

Ilè iniziato meno di un mese fa e il nono episodio è già andato in onda ieri sera. Il reality show condotto da Alfonso Signorini ieri sera è stato visto da 3.282.000 spettatori, pari a una quota del 19,2%. Su Rai Uno, invece, è andato in onda l'ultimo episodio della fiction di Michele Soavi,, che è stato visto da 4.071.000 spettatori e ha fatto il 18 %% della quota. Alfonso Signorini per adesso si ferma, il Grande Fratello Vip non andrà in onda. Mediaset ha deciso di lasciare riposare il reality show e di non trasmetterlo contro il Festival di Amadeus. Il reality di Canale 5 - seppur conferma gli ascolti - quest' anno è sicuramente sotto le aspettative, forse a causa del nuovo conduttore che non regge il paragone con Ilary Blasi (con una terza edizione già in discesa), o forse semplicemente perchè gli spettatori sono meno incuriositi sa un format reimpastato che offre poche novità e tanto1^ puntata: 3.405.000 spettatori pari al 20,2% di share2^ puntata: 2.922.000 spettatori pari al 16.76% di share3^ puntata: 3.402.000 spettatori pari al 20.2% di share4^ puntata: 3.009.000 spettatori pari al 17.67% di share5^ puntata: 3.111.000 spettatori pari al 18.50% di share6^ puntata: 2.761.000 spettatori pari al 16.20% di share7^ puntata: 3.348.000 spettatori pari al 19,30% di share8^ puntata: 2.920.000 spettatori pari al 17% di share9^ puntata: 3.282.000 spettatori pari al 19,2% di share