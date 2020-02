Coronavirus, il ragazzo rientrato dalla Cina è rimasto barricato in casa

I 56 italiani che sono partiti da, in Cina, a causa di un focolaio di, e sono atterrati all'aeroporto di Pratica Mare, saranno trasferiti al Centro militare dell'esercito di Cecchignola per un periodo di osservazione di 14 giorni. Idi Lorenzo, un ragazzo che era a Wuhan per uno scambio universitario, si presentarono anche alle porte del centro. "C'erano anche molti altri studenti di altre nazionalità con lui. Hanno vissuto la relazione con un po 'di apprensione, ma senza pressione", ha detto l'uomo. "Hanno preso le giuste precauzioni: hanno sempre indossato la maschera, si sono spesso lavati le mani e negli ultimi giorni si sono quasi barricati a casa".