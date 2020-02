Omicidio di Francesca Fantoni : Andrea Pavarini era già stato denunciato per molestie

Andrea Pavarini, l'uomo che ha confessato l'omicidio di, 39 anni, uccisa a, era già stato denunciato per molestie. Sono le nuove inquietanti implicazioni del caso di omicidio che ha scioccato la provincia di Brescia nei giorni scorsi. La vittima era stata trovata senza vita in un parco. L'autopsia in seguito ha confermato che è stataa mani nude. Le indagini si sono immediatamente concentrate su Pavarini, un'amica della donna, incorniciata dalle immagini di alcune telecamere di sorveglianza nella zona e dagli abiti indossati la sera in cui è stato commesso il crimine. L'arresto è stato convalidato ed è ora in carcere in attesa di processo.

Secondo quanto riportato dal Giornale di Brescia, l'uomo era noto tra le ragazze del paese per alcuni comportamenti inappropriati e anche per aggressioni sessuali. La tragica fine di Francesca ha spostato la città e centinaia di persone hanno assistito alla fiaccolata per ricordarla e chiedere giustizia. Anche il capo della polizia, Franco Gabrielli, è intervenuto sul caso. "I crimini contro le donne hanno un numero oscuro e preoccupante: il fenomeno è molto più diffuso e preoccupante di quanto affermano le statistiche", ha sottolineato, "il problema è culturale: finché le donne sono considerate proprietà della società questi fenomeni continueranno ad esistere. Dobbiamo fare rete con i centri anti-violenza: le vittime devono essere accompagnate perché tutto non finisce con la denuncia, una donna uccisa è una sconfitta per tutti ".