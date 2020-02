Più forte di prima : Manuel Bortuzzo sfoggia un nuovo tatuaggio

È passato un anno dalla notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019, quando un colpo di pistola ha colpitoalle spalle, mentre era in strada con la sua ragazza nel quartiere Axa di Roma. Il nuotatore di diciannove anni è finito sulle pagine di tutti i giornali per essere stato gravemente ferito da uno sparo che gli ha causato una lesione al midollo spinale, celebrando la sua "rinascita" con un nuovo tatuaggio. Manuel lo dimostra soddisfatto sollevando leggermente la manica della maglietta. L'immagine dell'inchiostro copre il braccio sinistro: due angioletti che sollevano un velo. Per pubblicarlo su Facebook, papà Franco, che ha scritto : "È passato un anno. Più forti di prima".

Una "rinascita" che per Manuel significa uno sguardo positivo verso la vita, miracolosamente sopravvissuto al proiettile, per soli 12 millimetri, che altrimenti avrebbe influenzato l'aorta femorale. La giovane promessa di nuoto, che sognava le Olimpiadi, con grande determinazione, ha ripreso ad allenarsi e continua la sua terapia riabilitativa con la speranza di poter camminare di nuovo. Manuel era in compagnia di alcuni amici in un pub in Piazza Eschilo per trascorrere il sabato sera in compagnia di amici. Ma dato che era appena scoppiata una rissa, i giovani hanno deciso di cambiare sede, per stare tranquilli lontano dai guai.

Il diciannovenne si è fermato davanti al distributore di sigarette con la sua ragazza Martina. In quel momento, due ragazzi di Acilia, Daniel Bazzano e Lorenzo Marinelli, ventenni già noti alla polizia per spaccio di droga e rapina, in sella a uno scooter, gli si avvicinarono e gli spararono da dietro. Più tardi diranno di averlo scambiato per un'altra persona. Sono stati condannati a sedici anni di prigione.