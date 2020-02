Attentato terroristico a Londra, accoltella passanti in strada | Video

La folle azione intrapresa questo pomeriggio anel distretto meridionale della capitale inglese, secondo la polizia, l'uomo che improvvisamente ha iniziato a farsi prendere dal panico accoltellando i passanti di Streatham avrebbe agito da solo ma e "quasi certo che si tratterebbe di". Secondo Scotland Yard, l'attacco terroristico al momento è l'ipotesi più accreditata, mentre il bilancio delle vittime è ancora piuttosto confuso con la notizia che rimbalza da. Gli investigatori parlano anche di un "perfetto stile jihadista" dietro l'attacco che è avvenuto poche ore fa per le strade della capitale.

Secondo le prime informazioni emerse dagli investigatori, l'uomo mentre accoltellava i passanti fu ucciso dalle forze speciali che entrarono in azione per la seconda volta in pochi mesi dopo il recente attacco che ebbe luogo sul London Bridge, dove l'assassino jihadista fu ucciso. I video sui social media dopo l'attacco a Londra sono impressionanti, con diversi utenti che riprendono i momenti dell'attacco con la polizia che interviene per neutralizzare l'assassino: ci sarebbero almeno 3 feriti, attualmente non in pericolo di vita, ma le loro condizioni dovranno essere valutate nelle prossime ore.