L'avvocato italiano batte Facebook : Si possono postare le foto di Mussolini

Un giudice della corte di Chieti condannaper compensare con 15 mila euro un avvocato,, ex esponente di, al quale il popolare social network aveva rimosso unae una della bandiera della RSI, oltre a sospendere il suo account per circa quattro mesi in totale. Ma Correggiari, che ha pubblicato la foto "nostalgica" per il suo compleanno, è stato successivamente punito per aver scritto "viva Mussolini" e pubblicato altre foto di tenore simile, poiché avrebbe violato gli "standard" della comunità Facebook, a quel punto citato in giudizio Facebook per violazione contrattuale. Il giudice Nicola Valletta gli ha dato ragione e il social network fondato da Mark Zuckerberg dovrà dare l'avvocato bolognese trapiantato in Abruzzo ben 15 mila euro, assumendo anche 8 mila euro di spese legali.Per il giudice Correggiari, avrebbe solo esercitato il «diritto costituzionale fondamentale di libertà di manifestazione del pensiero» e tra l'altro l'avrebbe fatto «in modalità improntate a continenza e insuscettive di limitazione». La decisione del giudice monocromatico di Chieti arriva dopo un altro verdetto contro il social network di Zuckerberg, ovvero la decisione all'inizio del dicembre del tribunale civile di Roma di accettare l'appello di Casapound e ordinare a Facebook di ripristinare la pagina del movimento politico che era stato oscurato il 9 settembre. Quindi, proprio su Facebook, è stato l'avvocato a seguire il caso di Casapound, Augusto Sinagra, che ha anche dato notizia della sentenza Chieti, prima di attaccare il social network che, secondo l'avvocato, avrebbe agito «nel preordinato disegno di violare libertà e diritti fondamentali in pregiudizio di una parte politica e a vantaggio di un'altra».