Amici 19 : Martina Beltrami è a rischio eliminazione?

Martina Beltrami è ancora in bilico cone sicuramente la sua ultima settimana non è stata la migliore. La cantante sente una leggera pressione da parte di tutti e il suo personaggio non aiuta certo ed è per questo che, nonostante il suo talento, siamo ancora qui a chiederci se rischia davvero di lasciare la scuola o no. Spesso e volentieri Martina non viene schierata dai suoi compagni e anche oggi nell'episodio sentiremo parlare solo di lei per il rischio tangibile che lei possa. Secondo le anticipazioni, Martina dovrà affrontare l'esame di barriera e solo se lo supererà sarà in grado di rimanere altrimenti dovrà fare le valigie e rinunciare al suo sogno.

La sua situazione è complicata e Martina Beltrami stessa lo ha capito abbastanza da dire che era sicura di non voleva lasciare la scuola Amici 19. A suo favore, Maria De Filippi e Rudy Zerbi dopo e la cantante hanno detto che era pronta a lasciare il segno perché non voleva essere una meteora che nessuno ricorderà dopo la fine del programma. Solo vedendo Martina nella sala relax Maria De Filippi decise di intervenire. Martina ha detto: "Non credo sia drammatico, penso di non meritarlo" e a quel punto De Filippi : "Forse all'inizio ti sentirai un po 'sola e poi lentamente inizierai a pensare' Forse Non sono l'unica che è uscita. Mostra il contrario."

Rudy Zerbi le ha ricordato, prima del pomeriggio di Amici 19 oggi, che ci sono solo nove posti la sera e che presto molti dovranno tornare a casa se le cose non cambiano.