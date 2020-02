Pupo a Sanremo : Celebro i 40 anni di Su di noi in giro per il mondo, ma dieci minuti li meritavo

, in arte Pupo, è tra gli “esclusi” da Sanremo 2020. In un'intervista a Fanpage, Pupo racconta come è andata con Amadeus: “Ho un rapporto di amicizia con lui, eravamo in contatto per organizzare, poi non se n'è fatto più nulla e mi dispiace” e spiega di non pensare che questa decisione dipenda dall'esclusiva con Mediaset per il Grande Fratello Vip: "Non credo che questo abbia condizionato in maniera decisiva la scelta, che non è stata una scelta mia, ma loro. Il GF Vip va in onda il lunedì quando Sanremo non va in onda e non ci sarà al venerdì. Volendo, si poteva fare".

Nel 1980 Pupo portava all'Ariston il suo più grande successo "Su di noi" che però non verrà celebrato al Festival quest’anno: "Nel 1980 ci fu un rilancio mediatico di Sanremo che nei dieci anni precedenti era quasi morto. In Tv veniva trasmessa solo la finale e i cantanti lo consideravano un evento da sfigati. Gianni Ravera mi chiamò pregandomi di andarci, perché io ero già famosissimo." racconta Pupo e aggiunge "Una storia che, secondo me, almeno dieci minuti sul palco dell'Ariston quest'anno li avrebbe meritati".

Sul terremoto di polemiche scoppiato attorno a questo Festival, Pupo commenta "La trovo pretestuosa, assurda, surreale e figlia dei tempi. Eliminare un cantante come hanno provato a fare con Junior Cally perché aveva scritto cose discutibili anni fa non solo non si può sentire, ma è fastidioso sentire tutti i commenti di chi sfrutta questo tipo di situazione per mettere in mostra la propria ipocrisia".

Infine Pupo rassicura che “Su di noi” avrà il suo anniversario: "C'è il tour mondiale per i 40 anni di "Su di noi" che è partito a gennaio e ha già registrato sold out ovunque, dal Sud America all'est Europa".