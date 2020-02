Brittish il nuovo video di Alex Britti Fuori adesso

" è il nuovo singolo di, uscito il 24 Gennaio con la produzione di Salmo e di DjJ.Gengis.In "Brittish" Alex Britti si cimenta con un brano diverso rispetto al suo stile, strizzando l’occhio al rap e alla dance.“Brittish” nasce una sera d’estate in Sardegna in compagnia di Salmo e DJ. Gengis, durante una jam; quasi per gioco con la frase - quanto c***o sono -, strofa del singolo tormentone “British” della Dark Polo Gang. Ildi “Brittish”è fuori ovunque adesso e si apre con il cameo di Tonni Effe della Dark Polo Gang.Girato in varie location: una giornata super divertente, piena di risate e di balli, all’insegna della gioia della spensieratezza. Il video inizia con la partecipazione di TONI EFFE, e questo proprio per rendere omaggio al loro tormentone. Un video dinamico che farà sorridere con un ALEX BRITTI come non si è mai visto fino ad oggi.