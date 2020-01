Alessio Bruno di Temptation Island condannato a 2 anni e 8 mesi

Lui è, ex fidanzato dia, era stato arrestato per spaccio di droga lo scorso luglio, l'ex volto dista scontando una pena agli arresti domiciliari (con la possibilità di uscire di casa per andare a lavorare) e per la prima volta dall'incidente ha deciso di intervenire sui social network per spiegare la situazione che sta vivendo, ma ammette anche di avere i suoi difetti e di essere stato giustamente punito dalla giustizia : “Ragazzi cerco di farla breve! – ha esordito lui in un post – Non sono libero! Mi hanno confermato la pena di 2 anni e 8 mesi che sto scontando agli arresti domiciliari e la fortuna di essere incensurato ha fatto sì che mi abbiano dato l’opportunità di aver ottenuto i lavorati (esco solo per andare al lavoro). Sto vivendo una situazione veramente difficile”.

Dopo l'esperienza al docu reality show di Filippo Bisciglia, Alessio Bruno e Valeria Bigella si sono lasciati. Oggi è legato a Eleonora D'Alessandro, che ha deciso di rimanere con lui anche in questo momento, dopo che la sentenza per spaccio di droga è stata confermata dai giudici. "La libertà è la cosa più preziosa che abbiamo e sfortunatamente l'ho capito solo quando mi è stato portato via", ha continuato l'ex protagonista di Temptation Island.

“Ho commesso degli errori e sto pagando per questo – ha scritto ancora Alessio -, cerco di vedere il bicchiere mezzo pieno per quanto difficile possa essere, sto aspettando ansioso il giorno di poter riscattare la mia vita per me, la mia famiglia, per i miei amici, per le persone che credono in me e per ultima ma assolutamente non la meno importante, la donna che amo e che nonostante i momenti particolarmente difficili dovuti a questa situazione mi è sempre stata vicina dimostrandomi l’amore che prova... Non sono una vittima di niente, non voglio essere compatito perché i problemi sono altri ed io questi problemi me li sono belli che cercati – ha concluso -, ma ripeto tutti nella vita cadono, ma l’importante sta nel rialzarsi ed io lo sto facendo con il sorriso sulle labbra, con spalle larghe e testa sempre alta. Sempre”