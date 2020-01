Ero già un maschiaccio : Alessia Marcuzzi e la foto a 12 anni

Alessia Marcuzzi è su, dove poco fa nelle Storie ha fatto un regalo ai suoi numerosi fan. Direttamente dall'album dei ricordi, la presentatrice ha pubblicato una foto di quando aveva 12 anni. "", riferendosi al fatto che non vantava uno stile troppo femminile. Da bambina, che ora ha 47 anni, ha una foltissima chiama ma mostra dei capelli più scuri. Anche allora aveva la passione per la moda... nello scatto vintage, la piccola Alessia indossava un look total denim con pantaloni abbinati a una giacca oversize in denim con imbottitura in pelliccia bianca su collo, maniche e tasche.