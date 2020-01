Marj Dusay: Morta l'attrice star delle soap Dallas e Sentieri

Addio all'attrice, uno dei volti simbolici della soap opera "", molto amato in America ma anche in Italia. La notizia è stata pubblicata solo poche ore fa, con l'annuncio della scomparsa, avvenuta martedì scorso, data da sua figliacome riportato da The Hollywood Reporter su Facebook: "Era una donna vera e aveva una vita fantastica. Era profondamente amata e ci mancherà moltissimo ", ha scritto sui social media. Addio al'attrice televisiva e cinematografica e anche l'attivista, in particolare per la comunità LGBT, aveva 83 anni e morì a New York per cause naturali. Nato nel febbraio del 1936, Marj Dusay era conosciuta nell'anagrafe come Marjorie Ellen Povinka Mahoney e fece il suo debutto nel mondo dello spettacolo solo a metà degli anni '60. In effetti, il suo primo film risale al 1967 in cui è stata accreditata come attrice.

Marj Dusay ha anche recitato in "Breezy", direttamente da Clint Eastwood, recitando in commedie e ruoli drammatici, ma è in TV che trova il suo vero successo. Nel 1968, l'attrice appare in un episodio di "Stark Trek", in cui è un'aliena che ruba il cervello di Spook e successivamente inizia a partecipare a diverse storie poliziesche.

Negli anni '80 la fama era quella vera, con il boom delle soap opera. Prende parte a "Capitol", la serie ambientata all'interno delle mura della Casa Bianca, per poi sbarcare a "Dallas" e "Santa Barbara" in cui reciterà per 83 episodi. Famoso volto anche di "La valle dei pini", è comunque con "Sentieri" che Marj Dusay, alias la leggendaria Alexandra Spaulding, sorella della protagonista, si fa conoscere da tutti. L’attrice ha rivestito il ruolo di Alexandra a intervalli regolari dal 1993 al 2009 per un totale di 122 episodi. Il suo personaggio è stato uno dei più amati e uno dei più complessi. I fan della soap non possono certo aver dimenticato lo schiaffo a Roger Thorpe. Nella sua lunga carriera Marj Dusay ha avuto anche un cameo anche in “Will, il Principe di Bel-Air”.