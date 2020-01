Sospetto Coronavirus a Roma: turista cinese si sente male e viene ricoverato

Ilha causato la morte di 170 persone con un bilancio di 7.736 contagi, di cui 1.239 in gravi condizioni. Lo hanno riferito i media ufficiali cinesi, confermando che ilsi è diffuso in tutte le province. Come ricostruisce AdnKronos, su un totale di morti, 162 sono stati registrati nella provincia di Hubei, l'epicentro dell'epidemia, mentre all'estero ci sono circa settanta casi registrati, distribuiti in una ventina di paesi, con la trasmissione del virus da persona a persona registrata in. Oggi, giovedì 30 gennaio, l'Organizzazione mondiale della sanità riunirà il comitato di esperti per decidere se dichiarare un'epidemia un'emergenza internazionale. Il direttore generale dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus ha riferito che l'organizzazione è "profondamente dispiaciuta" per aver definito il rischio di coronavirus "moderato" anziché "alto" in molti rapporti della scorsa settimana.

Durante la notte, Lufthansa, KLM, Finnair, American Airlines e IndiGo si sono unite al numero di compagnie aeree che hanno deciso di sospendere tutti i voli diretti o in partenza dalla Cina, mentre in Italia un sospetto caso di Coronavirus si aggiunge a quello di Alessandria. Nella città piemontese, l'ospedale Santi Antonio e Biagio ha annunciato in una nota ufficiale che "questo pomeriggio una giovane donna cinese con sintomi di influenza lieve è stata ricoverata nel reparto di malattie infettive". "La donna, come previsto dalla procedura ministeriale, è stata fermata e ricoverata per precauzione, domani (giovedì) saranno disponibili i risultati dei test specifici". Sarebbe una ragazza italiana di 24 anni che è tornata dopo 6 mesi a Shanghai.

Ma sono anche in corso indagini su un sospetto caso di coronavirus registrato a Roma. Un turista cinese si è sentito male in un hotel in via Cavour, nel centro storico della capitale, ed è stato trasportato all'ospedale Lazzaro Spallanzani per le malattie infettive. L'allerta è scattata la sera di mercoledì 29 gennaio. L'uomo è stato salvato dal personale sanitario 118, che è arrivato in un'ambulanza con tuta e maschere. Al momento, va sottolineato, si tratta di un caso sospetto: il paziente è stato trattato secondo le procedure fornite e sottoposto a quarantena, in attesa dell'arrivo dei risultati dei test che confermeranno o negheranno la presenza del coronavirus.