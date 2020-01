Chi vuol essere milionario, Chi è il campione Enrico Remigio

Lui èe in questi giorni parliamo solo di lui. Questo è il protagonista del primo e del secondo episodio della nuova stagione di "Chi vuol essere milionario?", il quiz condotto da Gerry Scotti. Il primo concorrente di questa nuova edizione ha vinto il titolo di vincitore, vincendo, nell'episodio di mercoledì 29 gennaio 2020. Il suo nome rimarrà sicuramente nella memoria degli spettatori, ma Enrico Remigio prima di essere riconosciuto come colui che ha risposto senza paura, e dopo un lungo ragionamento, alla domanda da un milione di euro. Alla fine Gerry gli chiese: "", Enrico è un ingegnere di Pescara e dopo essersi laureato con lode, è volato a Singapore per lavorare come manager in un'azienda motociclistica ancor prima di compiere trent'anni. Proprio da Singapore, qualche mese fa, ha deciso di provare le audizioni per partecipare alla trasmissione, convincendo gli autori per la sua determinazione e la sua abilità.

E come raccontato anche da Gerry Scotti durante il programma, Enrico vive da qualche anno lontano da casa, ma non è solo distante dai membri della sua famiglia che ovviamente vivono in Italia, ma anche il giovane ingegnere vive lontano dalla donna che ama . In effetti, la sua fidanzata, di nazionalità francese, vive anche in Asia, ma a due ore di volo da Singapore e partecipando al quiz tra i suoi obiettivi a seguito di una vittoria, c'era da ricongiungersi con lei e infine pensare di costruire una famiglia. Enrico Remigio è ufficialmente il quarto concorrente nella storia di "Chi vuole essere un milionario" che vincere il montepremi più alto, sfidando il destino e rispondendo a una domanda curiosa.