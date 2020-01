Festival Sanremo 2020, il cantante Riki rischia la squalifica

Il Festival di Sanremo ricade nella tempesta. A rivelare uno sfondo sensazionale è la notizia satirica di Canale 5, "", ??che ha lanciato una vera bomba. Uno dei concorrenti sarebbe già a. Ci riferiamo a, alias. A rivelare i dettagli ardenti è l'inviato pugliese Pinuccio, che ha detto che l'artista avrebbe anticipato un pezzo della sua canzone che sarà presentato il 6 febbraio nella serata di copertina. E un simile atteggiamento sarebbe contrario alle regole del Festival. Per alcuni secondi sembra che il cantante uscito dal reality di Maria De Filippi abbia fatto un'anticipazione sui suoi canali social. Ha infatti ascoltato la canzone "L’Edera" di Nilla Pizzi, che canterà insieme ad Ana Mena. Il sito Web "" riportava anche alcune parole che Riki avrebbe detto.

“Ho riscritto la strofa pensando a qualcosa che fosse un po’ retrò, ma allo stesso tempo mantenesse il mio stile”, avrebbe rivelato il giovane. E ‘Striscia la Notizia’ ha annunciato che potrebbero arrivare serie conseguenze per lui: “Il regolamento del Festival parla chiaro. Ogni cantante è obbligato a non diffondere i brani partecipanti, incluse le cover, sino alla loro prima esecuzione nel Festival stesso, pena l’esclusione dal concorso”. Al momento non ci sono ulteriori informazioni, ciò che è certo è che nella storia del Festival non è mai successo che qualcuno abbia rovinato una canzone. Sicuramente nelle prossime ore scopriremo se il Festival di Sanremo indagherà ulteriormente su questo e probabilmente prenderà provvedimenti contro l'artista. Naturalmente, se le notizie corrispondessero alla verità, il rischio della sua esclusione dall'evento canoro sarebbe molto alto. E per lui sarebbe un vero colpo a livello professionale.