A Detto Fatto Bianca Guaccero e Jonathan Kashanian fuori controllo

L'episodio di oggi di "Detto Fatto" è stato caratterizzato da momenti decisamente esilaranti. Tutto grazie a Bianca Guaccero e Jonathan Kashanian, protagonisti assoluti. Entrambi scoppiarono a ridere e avevano molte difficoltà a fermarsi a causa di Marco Columbro. In effetti, lo stilista ha deciso di parlare di personaggi famosi in Italia e nel resto del mondo che hanno rivelato di aver avuto incontri o di aver parlato con extraterrestri. Hanno praticamente perso il controllo mentre erano intenti a discutere i messaggi di pace che Colombro avrebbe ricevuto dagli alieni. Jonathan ha dichiarato: “Gli hanno inviato messaggi su WhatsApp. Per lui sono pacifisti. Gli scrivono solo messaggi d'amore. Quindi disse che molti capi di stato erano a conoscenza di extraterrestri. Questi sarebbero alti tre metri, avrebbero i capelli biondi e la pelle bianca ... Una Patty Pravo più alta. "



A causa di questa battuta e della storia di Marco Columbro, la "Superclassificazione di Jon" ha dovuto essere interrotta per diversi minuti a causa delle risate di Bianca e Jonathan. Successivamente, dopo essersi concentrato sulle strane notizie riguardanti il ??rapporto tra lei e Maurizio Costanzo, Bianca ha mostrato qualcosa a Kashanian su di lui : “Nel tuo camerino si sono manifestate delle presenze. Avevi deciso di non dirci nulla. Ma dall’autrice a me ci sono state tante persone che hanno fatto il passaparola”.



Guaccero ha mostrato un video in cui Jonathan è intento a usare uno strano aggeggio davanti alla sua bocca, realizzando versi particolari, definiti come alieni. A quel punto intervenne la stilista dicendo : “Vi devo spiegare cos’è quella cosa. Il mio vocal coach ha detto che, con quella mascherina, è possibile riscaldare le corde vocali. Lo fanno tanti cantanti famosi, come per esempio Laura Pausini”. Sulla possibile chiusura della sua trasmissione, paventata nelle scorse ore, lei aveva risposto così: “Detto Fatto è qua…e ci resta! Grazie ragazzi!!! A domani!”. Quindi, gli affezionati telespettatori possono stare tranquilli: Bianca Guaccero continuerà a fare compagnia molto probabilmente anche nella prossima stagione televisiva 2020-2021.