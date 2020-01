Saturday Night : Diletta Leotta stuzzica i fan prima di Sanremo 2020

Vedremo presto. C'è anche la bella presentatrice sportiva, infatti, tra le 10 donne chevuole al suo fianco sul palco di Ariston. Il nome di Diletta era in circolazione da qualche tempo, ma solo dopo la conferenza stampa per presentare il Festival arrivò la conferma. Oltre a lei, Antonella Clerici, Laura Chimenti ed Emma D’Aquino, entrambe giornaliste del Tg1, Francesca Sofia Novello, Mara Venier, Rula Jebreal, Georgina Rodriguez, Sabrina Salerno e Alketa Vejsiu.Una grande soddisfazione a livello professionale per Diletta, che arriva acome co-conduttore del più importante evento di canto in Italia. I preparativi sono in pieno svolgimento (e le voci e le prime polemiche) e anche la bella Diletta Leotta sta provando per ottenere il meglio dal Festival. Diletta Leotta è anche una vera regina di. Non c'è posto che non sia preso d'assalto dai suoi ammiratori.

In un post la sexy giornalista siciliana ha mostrato il suo allenamento in piscina. Nella foto Diletta ‘provoca’ i fan. Immersa in acqua con posa sexy e la trasparenza crea un effetto vedo non vedo stuzzica l’immaginazione dei suoi ammiratori. Quel costume intero colorato, scollatissimo sul décolleté e molto succinto, poi, evidenzia la sua silhouette perfetta e le sue curve esplosive.