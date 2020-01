Il 25enne Hans Junior Krupe ucciso per uno schizzo d'acqua: condannato a 14 anni Gabriele Luraschi

Hans Junior Krupe, nato in Italia da genitori olandesi, aveva 25 anni quando è statoa Veniano, in provincia di Como, mentre era in corso la festa del villaggio. La sua colpa era solo quella di aver schizzato il suo assassino con acqua. Con, 48 anni di Fenegrò, Como, ha avuto una lotta banale nel campo sportivo. Pochi minuti dopo il ragazzo è stato trovato senza vita vicino al parco comunale con una profonda ferita al fianco. Era semi-cosciente, ma morì poco dopo il suo arrivo in ospedale. La stessa notte i carabinieri di Cantù portarono Luraschi in caserma e la mattina dopo lo arrestarono con l'accusa di omicidio e porto illegale di armi. Oggi è stato. È stato giudicato con un rito abbreviato e quindi ha potuto beneficiare di uno sconto sulla pena.

Il giudice ha anche condannato l'imputato a risarcire i genitori e le sorelle della vittima fissando un importo provvisorio di 200 mila euro in attesa delle decisioni del giudice civile. Secondo quanto ricostruito dai pubblici ministeri, tutto è scoppiato perché il 25enne ha gettato acqua sull'altro vicino a una fontana. L'evento si è svolto nel parco cittadino, non lontano dal luogo in cui si svolgeva la festa veniana di giugno. Alcuni testimoni hanno riferito di non aver sentito grida. Il 25enne fu portato di corsa all'ospedale di Como, ma tutti gli sforzi furono vani.