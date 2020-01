A Vieni da me Caterina Balivo e Maria Grazia Cucinotta: Mi dissocio!

Ospite delle "domande al buio" dioggi è stata l'attrice, che ha parlato adella sua straordinaria carriera, della sua famiglia e del suo nuovo impegno per il teatro con lo spettacolo Figlie di Eva. Parlando della bellezza della Cucinotta e mostrando i selfie che pubblica sui social media, il LED ha posto questa domanda: "". Dopo aver visto la domanda, Caterina Balivo ha risposto: "" Maria Grazia Cucinotta non solo ha risposto che non li ha trovati audaci, ma ha anche affermato di non aver mai fatto foto nude, nonostante fosse considerata una delle donne più sexy del mondo.

Le "domande al buio" di Vieni da me hanno aperto un'altra parte importante della vita di Maria Grazia Cucinotta, ovvero quella dell'amicizia con Nathaly Caldonazzo. Quest'ultima, l'estate scorsa, aveva detto ai giornali di aver messo una buona parola su Cucinotta per un film perché "non lo volevano". Vediamo cosa ha risposto l'attrice : “[Queste dichiarazioni] Mi hanno fatto male perché fanno male, ma l’amicizia non deve diventare un gossip. Non mi va di polemizzare, Nathaly rimarrà per sempre Nathaly, perché tra noi c’è una bella amicizia e io le sono grata per avermi introdotta a Massimo Troisi…”. Dopo aver rivelato quello che è successo con Raz Degan, Caterina Balivo ha intervistato oggi Maria Grazia Cucinotta che era entusiasta della figlia diciottenne. A questo proposito, ha rivelato: “Lei è la mia vita. Ho sofferto senza di lei. Mi mancava l'aria quando non la vedevo ", tuttavia l'attrice si rende conto che la sua amata figlia ha ancora 18 anni e che sta crescendo.

Da diversi anni ormai, Maria Grazia Cucinotta ha sperimentato personalmente il mondo della produzione cinematografica. Il suo debutto come produttore risale al 2005 con il film All the Invisible Children. Nel 2015, tuttavia, ha prodotto il film Babbo Natale non viene dal Nord, una commedia di Maurizio Casagrande in cui è presente anche un cameo. Nel 2017 è stato invece possibile ammirarla tra i protagonisti della prima edizione italiana di Celebrity Masterchef su Sky Uno. Per anni il volto di campagne di informazione contro la violenza contro le donne e finalizzato a sensibilizzare all'importanza della ricerca contro i tumori femminili, la bella attrice è la madre di Giulia, nata il 10 settembre 2001. Attiva su Instagram con un profilo seguito da circa 300 mila persone, Cucinotta utilizza i social media principalmente per condividere scatti legati al suo lavoro. Tra questi, ci sono senza dubbio le foto dedicate alle rappresentazioni teatrali che la vedono nel cast.