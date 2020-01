Il consigliere Lega che guarda foto bollenti in aula... era il profilo di una collega

"Si stava discutendo il piano triennale per i lavori pubblici e uno di essi ha consultato i regolamenti pertinenti". Questa è la didascalia di una foto, pubblicata su Facebook da, ex militante di sinistra, che ritrae undel comune dimentre, come riporta, è intento a guardare le immagini di una donna succinta vestiti durante una sessione a Palazzo Oropa, trasformandolo in un caso nazionale. L'immagine è infatti finita su alcuni giornali oltre a fare il giro dei social network, tanto più dopo le battute del vice sindaco della Lega Nord della città piemontese Giacomo Moscarola, che così aveva sempre commentato in rete sulla rete vittoria del Partito Democratico in Emilia Romagna alle elezioni regionali di domenica scorsa: "È un po 'come quando vuoi scop... 20 ragazze nuove e dato che non lo dai a nessuno, sei soddisfatto dell'unica persona che lo ha dato da anni ormai ".

A chiarire la storia è stata il protagonista. direttore del Carroccio Franco Mino che, oltre a rivelare pubblicamente la sua identità, specifica che la donna sul suo smartphone è una collega della Lega di Bergamo e che non è affatto un sito difficile : "Tutti usano il cellulare per dei momenti in consiglio comunale. Dietro di me avevo notato dei balordi non al loro posto sul loggione che fotografavano e fra tutte le foto fatte la peggiore che potevano postare è questa che è la pagina iniziale di una su Facebook. In riferimento a questa foto chiedo scusa se per sfortuna non ho aperto la prima pagina di Facebook di una fotografia con un uomo ma io non seguo le tendenze di moda rimango saldamente ancorato alle vecchie tradizioni (uomo, donna; mamma, papà)".

Poi conclude: "Non hanno problemi ad infangare una donna Myriam Zaninoni che appare nella fotografia con l'aggettivo di hard. Ma è una leghista quindi per loro forse non è come altre donne a cui portare rispetto, adulate e difese. Ho dimenticato di dire semplicemente che stavo sfogliando la bacheca di Facebook prima che iniziasse la seduta consigliare. Tutta questa è stata una strumentalizzazione di infimo livello".