Red Dead Online: omaggi di ringraziamento in dettaglio

Come ringraziamento a tutta la comunità, che ha contribuito a rendere Red Dead Online un mondo ricco e vibrante in cui vagare e affrontare nuove avventure, questa settimana potrai ottenere alcune ricompense speciali semplicemente giocando. I nuovi giocatori riceveranno gratuitamente il Revolver Schofield e il Varmint a canna rigata. Tutti i giocatori riceveranno il Bundle di munizioni devastante, che include 100 munizioni a espansione per revolver, 100 munizioni veloci per pistola, 100 munizioni Express per fucile a ripetizione, 100 palle singole per fucile a canna liscia e 20 munizioni esplosive per fucile a canna rigata.

La sezione Abbigliamento del catalogo Wheeler, Rawson & Co. ha visto l’aggiunta di sei nuovi articoli, oltre a una selezione di evergreen a tempo limitato come i cappelli di procione e da cosacco, disponibili solo per poche settimane.

Nuove aggiunte permanenti:

Soprabito Walden

Gilet Barras

Camicetta Iniesta

Stivali Hardie

Stivali Oakley

Cappello Birdwell

Articoli a tempo limitato di nuovo disponibili:

Cappello di procione

Cappello da cosacco

Chaps Shaffer

Chaps Griffith

Gilet Morales

Mini chaps in pelle

Ottieni PE extra grazie al tuo abbonamento gratuito al Wheeler, Rawson & Co. Club e al Pass Fuorilegge progredendo in uno dei Ruoli. Per ogni rango, otterrai un bonus di 1.000 PE per il Club entro 48 ore, che ti permetteranno di sbloccare più velocemente gli articoli gratuiti.

Se ancora non hai intrapreso la via del Cacciatore di taglie, questa potrebbe essere la settimana giusta: fai visita alla leggendaria cacciatrice di taglie a Rhodes e acquista la tua Licenza per ottenere 4 ricompense da 1.000 PE da Cacciatore di taglie l’una. Inoltre, completando una missione per Cacciatore di taglie consegnando un bersaglio, riceverai 5 Bolas che ti saranno inviate alla cassetta di sicurezza del tuo accampamento e una Carta abilità a scelta. I nuovi Cacciatori di taglie faranno bene a tenere d’occhio la sezione Vantaggi per riscattare le varie ricompense.

Se ti interessa rimpolpare la tua stalla e il tuo guardaroba, approfitta della rimozione dei limiti di rango su tutti i cavalli fino al rango 40 e i soprabiti fino al rango 60 entro il 3 febbraio.