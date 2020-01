Agricoltori in marcia contro la Cimice asiatica : Siamo allo stremo

La Fondazione Agrion, la Regione Piemonte e l'Università di Torino insieme alle principali istituzioni di ricerca italiane ed europee stanno collaborando per identificare strategie e soluzioni per contrastare la diffusione di uno degli insetti più fastidiosi e, data la loro propagazione, indistruttibile. Stiamo parlando dell'insetto asiatico che causa problemi e disagi sia in agricoltura che in luoghi abitati. In particolare, l'iniziativa per il contenimento dell'insetto attraverso il controllo biologico con la moltiplicazione in laboratorio e la successiva introduzione su scala regionale del nemico naturale dell'insetto asiatico, il parassitaide '' (Trissolcus japonicus) è fondamentale a livello nazionale e regionale. ), che attacca le sue uova.

Tra le migliaia di agricoltori ci saranno anche i polesani della CIA (Confederazione italiana degli agricoltori) domani a Ferrara per chiedere sostegno al settore interessato dalla cimice asiatica. La processione parte alle 9.30 dall'area dell'ex mercato ortofrutticolo. L'evento, organizzato sotto il cappello di Agrieme, è stato presentato nei giorni scorsi a Verona da Gianmichele Passarini, presidente della Cia Veneto, Cristiano Fini, presidente della Cia Emilia Romagna e Mara Baldo, vice presidente della Cia Trentino Alto Adige.

"Nel solo 2019 – hanno spiegato i responsabili delle regioni del Nord di Cia Agricoltori Italiani – i danni al comparto ortofrutticolo sono stati, compreso l’indotto (aziende e cooperative agricole), pari a 600 milioni di euro. Lo stanziamento del governo è di 80 milioni di euro per tre anni (tramite anche il Fondo di solidarietà nazionale, come previsto dalla legge 102 del 2004) per tutte le regioni del Nord. In più la Regione Veneto ha previsto, a livello locale, un ulteriore stanziamento di 4 milioni di euro: si tratta comunque di misure totalmente insufficienti". I presidenti Cia hanno ricordato che "i nostri agricoltori producono cibo di qualità, danno vita a importanti filiere. Un patrimonio al quale i nostri territori non possono rinunciare. Se non si troveranno soluzioni tempestive, sono a rischio migliaia di posti di lavoro".

Ci sono 401 ettari di meli, 211 di kiwi. Sono 250 per un totale di 1.009 ettari di pereti con una produzione di 261.234 quintali. L'anno scorso i frutticoltori hanno subito una perdita dal 40% al 100% del raccolto con un danno di 8.000 euro per ettaro. "La produzione di pere in provincia determina un reddito lordo di 16 milioni di euro o forse dovremmo dire determinati?". La campagna di sensibilizzazione sulla presenza dell'insetto asiatico in Piemonte raggiunge anche le scuole. Oggi l'assessore regionale all'Agricoltura della Regione, Marco Protopapa, ha presentato in una scuola di Ovada il nuovo progetto di prevenzione relativo alle uova e alla vespa del Samurai.