La superstar Tom Cruise torna a Roma per le riprese di Lybra

torna a girare un nuovo film a. Intorno a metà marzo la star e il suo set invaderanno le strade della Città Eterna per le riprese di Lybra, un titolo temporaneo della sua ultima avventura cinematografica. Il centro di Roma sarà influenzato da diversi set: in Piazza Navona, Piazza Venezia, nei vicoli di Monti e forse anche in Piazza di Spagna. In totale, le riprese dovrebbero durare circa 40 giorni. Effetti speciali e diverse scene di inseguimento sono previsti nelle piazze del centro. Roma quindi restituisce una serie di una grande produzione americana dopo le ultime serie degli anni passati come quelle per Zoolander 2, Angels and Demons, To Rome with love di Woody Allen, 007 Spectre.. Nel 2005 per il set di Mission Impossible 3, in parte girato in città, e nel 2006 per il suo matrimonio con l'attrice Katie Holmes a Bracciano, un super evento atteso da feste a Roma come David Beckham e John Travolta.