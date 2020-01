La giornalista Loredana Guida morta di malaria dopo un viaggio a Lagos

Morto per, dopo una vacanza in Nigeria,. L'insegnante e giornalista di 44 anni era anche giornalista. Per una settimana, Loredana è stata ricoverata in ospedale per rianimazione presso l'ospedale "San Giovanni di Dio" di, dove i medici hanno chiesto e ottenuto specifiche consultazioni dagli ospedali di Palermo e Roma. La donna era recentemente tornata da un viaggio a Lagos, in, e aveva sofferto di febbre alta e dolore.

Al suo ritorno da Lagos, in Nigeria, secondo i membri della famiglia, aveva accusato la febbre alta ed era andata al pronto soccorso dove, nonostante avesse detto che era stata in Africa, nessuna indagine diagnostica avrebbe avuto luogo, ma la semplice trasformazione da codice da bianco a verde. Dopo 9 ore di attesa, se ne sarebbe andata. Cinque giorni dopo il malessere ha avuto un malore. La diagnosi era quella della malaria terziaria maligna. La malattia viene trasmessa dal morso di una zanzara.



Il Giornale di Sicilia riferisce che i familiari hanno affermato che la malattia non era stata diagnosticata inizialmente. "I giornalisti di Agrigento e di tutta la città piangono la scomparsa della loro collega Loredana Guida", afferma un appunto di Assostampa. "È stata una collega testarda, scrupolosa e di grande umanità, da oltre 15 anni collabora con il Giornale di Sicilia e con il sito di Agrigentonotizie".