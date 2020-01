Calciomercato Torino, Iago Falque va al Genoa

ritorna a Genova - Secondo quanto riferito pochi minuti fa da Sky Sport, Iago Falque sarebbe vicino a trasferirsi a. Esami medici già programmati per oggi, Iago Falque torna quindi a vestire la maglia del Grifone, che aveva già indossato nella stagione 2014-15. La formula dovrebbe essere quella di un prestito a secco. Lo spagnolo tornerà quindi a Torino alla fine della stagione.

Il centrocampista spagnolo torinese ha infatti accettato la proposta del club Preziosi questa mattina e entro 24 ore sarà sottoposto a una visita medica per iniziare la sua nuova avventura in Liguria. Iago Falque lascerà con la formula del prestito a secco, che le due compagnie hanno fissato a 8 milioni di euro. Lo spagnolo - che ha rifiutato Spal, Espanyol e Al Nasr - era arrivato a Torino da Roma nell'estate del 2016 con la stessa formula: le sue esibizioni hanno convinto il club in soli sei mesi a riscattarlo. Per lui 108 presenze con il Torino, 32 gol e due stagioni - le prime due - in doppia cifra in Serie A.