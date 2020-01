La tragica morte di Kobe Bryant e della figlia sulle prime pagine nel mondo

Kobe Bryant è morto ieri all'età di 41 anni in un incidente in elicottero vicino a Los Angeles, le prime pagine dei principali giornali negli Stati Uniti e in tutto il mondo. Tra le personalità sportive più conosciute del suo tempo, Bryant ha giocato per tutta la sua carriera nei. Tra le nove persone a bordo dell'elicottero caduto c'era anche la prima delledi Bryant, Gianna. Le cause e le dinamiche dell'incidente non sono ancora note. Secondo le prime ricostruzioni al momento dell'incidente nell'area della città di Calabasas, l'elicottero di Bryant stava sorvolando per raggiungere Thousand Oaks, c'era molta nebbia.

Kobe Bryant è stato uno dei giocatori di basket NBA più forti e famosi della storia. Tutti i giornali sportivi lo ricordano in prima pagina come uno dei personaggi destinati a rimanere per sempre nella leggenda del basket e dello sport. Insieme a Michael Jordan e pochi altri, era uno degli atleti la cui fama è riuscita a superare i confini di uno degli sport più popolari e competitivi al mondo.