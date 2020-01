Elezioni Regionali, la Calabria al centrodestra: Jole Santelli primo Governatore donna della Regione

Jole Santelli afferma di aver "vinto a mani libere". Si mostra "molto felice" quando celebra la sua elezione nella sala conferenze del Thotel a, mai messa in discussione nei sondaggi., 51 anni, di Cosenza, ex sottosegretario alla Giustizia e al Lavoro e deputato di Forza Italia, fa da contrappeso alla sconfitta di Bergonzoni e riequilibra i rapporti di potere con la Lega. Dedica la vittoria ai suoi genitori scomparsi "che so di essere qui con me". Al "nipote che, come tutti i bambini e i giovani calabresi, ha il diritto di avere l'opportunità di tornare". Festeggia con gli amici diAntonio Tajani e Maurizio Gasparri che le sono accanto nel momento della vittoria.

Jole è la prima presidente femminile della regione. “Non è una vittoria di genere ma un nuovo modo di vedere. Sogno una Calabria che crede in se stessa. Che è visto non solo nelle sue aree ombreggiate (che esistono anche). Un colore Calabria ”. Nelle liste e possibili infiltrazioni si minimizzano. “Il 23 mattina li abbiamo avviati. Ho preparato tortellini nel pomeriggio, insalata russa nella notte. Le liste e la cena di Natale erano pronte il 24 mattina ”. In Calabria colpo elettorale per i grillini. Male il centro-sinistra che si presentò diviso. L'affermazione personale dell'uomo d'affari Pippo Callipo, che si presentò come indipendente con il sostegno del Partito Democratico, fu buona.