La star dell'NBA Kobe Bryant è morto a 41 anni in un incidente di elicottero in California

Mondo delin lutto per la morte della star dell'NBAscomparso in un incidente in elicottero in California. La tragedia si è verificata nella contea di Los Angeles. Lo riporta il sito Web di Tmz. Secondo quanto riferito, Bryant era a bordo del suo elicottero privato con almeno altre tre persone, oltre al pilota. Tutti i passeggeri sarebbero morti. L'elicottero ha preso fuoco quando si è schiantato e il salvataggio è stato inutile. Sua moglie Vanessa non sarebbe tra le vittime purtroppo con lui la figlia 13enne Gianna Maria.

il velivolo, un Sikorsky S-76B costruito nel 1991, era partito dall’aeroporto di Orange County, dove Kobe viveva alle 9:06 locali. Le prime chiamate alla polizia per l’incidente sono arrivate dopo 41’.“Abbiamo ricevuto la chiamata per un incidente alle 9:47 del mattino. I detriti coprivano quasi un ettaro di terreno e l’incidente ha causato un incendio. Abbiamo immediatamente avviato la macchina dei soccorsi, abbiamo cercato eventuali superstiti ma tutte le persone a bordo sono morte” ha raccontato un portavoce della polizia. Alex Villanueva, lo sceriffo della contea di Los Angeles: “C’erano 9 persone a bordo dell’elicottero, secondo il manifesto di bordo. Otto più il pilota. Non possiamo fare i nomi fino quando non verranno confermati dal coroner e dopo averne informato le famiglie in un processo estremamente doloroso”.