Valenza : Ambra Pregnolato uccisa dall’amante Michele Venturelli

Ambra Pregnolato, un'insegnante all'asilo di quaranta anni, è statadove viveva con il marito e la figlia di 12 anni. I carabinieri del comando provinciale di Alessandria, guidati da Michele Lorusso, hanno arresto un amico della donna, che avrebbe. I due sarebbero stati amanti per alcuni mesi, ma lei aveva deciso di lasciarlo. L'uomo l'ha colpita più volte con un martello. Fu suo marito, un orafo, a scoprire il corpo di Ambra quando tornò a casa per la pausa pranzo. Sua moglie era a terra, con gravi ferite alla testa. Escludendo la rapina fin dall'inizio, le indagini sono state immediatamente dirette alla conoscenza della donna, sentendosi amici e testimoni di famiglia.

Gli investigatori hanno preso una traccia specifica e sono andati in un appartamento in Via Volta, che ha cercato le prove del crimine. Ed è stato a quel punto che l'interrogatorio di una delle amiche ha avuto una svolta decisiva, che si è conclusa con la confessione e l'arresto dell'amante di Pregnolato. Michele Venturelli è l'uomo arrestato dai Carabinieri per l'omicidio di Ambra Pregnolato, la donna trovata morta con ferite alla testa nella sua casa di Valenza (Alessandria). L'uomo di 46 anni ha riferito che Ambra, che era stata la sua amante per un anno, gli aveva detto che non voleva più lasciare il marito per andare a vivere con lui, e quindi l'ha uccisa.

Il 40enne è andato a casa della 42enne, l'ha colpita a morte con un martello che aveva nello zaino per riparare la bici, e in seguito ha cercato di uccidersi sotto un treno. Ferito è stato trasportato nell'ospedale di Alessandria, dove ha confessato il crimine durante un lungo interrogatorio. Il caso è stato risolto in poche ore dai carabinieri dell'Unità investigativa del Dipartimento operativo del comando provinciale e della società di Alessandria. L'assassino ha confessato, ma prima di arrivare alla detenzione, gli investigatori avevano già raccolto "elementi multipli, unici e concordanti di responsabilità".