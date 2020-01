Valenza : Uccisa Ambra Pregnolato, maestra in un circolo didattico nell’Alessandrino

Un omicidio che ha messo sotto choc Valenza.è stata trovata senza vita nel suo appartamento in via Carlo Alberto 5, nell’Alessandrino. Il marito ha lanciato l'allarme. Fabio Tedde, tornando a casa, l'avrebbe trovata a terra in una pozza di sangue. Quando arrivarono i 118 operatori sanitari, non c'era altro da fare. La 41enne era maestra d'asilo nel circolo educativo di Valenza, il corpo della donna è stato rinvenuto con ferite alla testa che suggerirebbero una morte violenta. Sul posto i carabinieri di Valenza e del nucleo operativo di Alessandria, guidati dal comandante provinciale colonnello Michele Lorusso e dal comandante del nucleo investigativo colonnello Giuseppe Di Fonzo.

Tutti i dipartimenti dei Carabinieri sono impegnati nelle indagini: in queste ore sono stati ascoltati il ??marito, i familiari e gli amici della vittima, persone che potevano fornire elementi utili per ricostruire ciò che è accaduto e il possibile movente. Gli investigatori hanno sequestrato un'auto che è stata portata via con un carro attrezzi. Gli agenti della Scientifica sono stati a lungo nell'appartamento, quegli indizi accuratamente raccolti saranno decisivi per la risoluzione del caso. Ambra Pregnolato aveva una bambina di 12 anni, insegnava all'asilo al Camurati di Valenza ed era un'attivista del Movimento a cinque stelle.