È morto a 42anni Pierpaolo Piras, sconfitto da un linfoma, aveva commosso l'Italia

Pierpaolo Piras, il padre di 42 anni residente a Foggia, ma originario della Sardegna, affetto da, chiamato Dlbcl - un tumore del sangue considerato inoperabile - è morto. Le sue condizioni sono peggiorate negli ultimi giorni, fino alla sua morte nel dipartimento di nefrologia dell'ospedale Masselli Mascia di San Severo questa mattina. La sua storia aveva spostato il web: la famiglia aveva infatti lanciato una raccolta fondi sulla piattaformae aperto una pagina Facebook per far partecipare gli utenti a ciò che stava accadendo nella sua vita, con la speranza di volare a Tel Aviv e sottoporsi a Car-T, una procedura complessa in cui alcune cellule del sistema immunitario vengono prelevate dal paziente, geneticamente modificate in laboratorio per essere in grado di riconoscere le cellule tumorali e quindi reinfuse nello stesso paziente, considerata la sua ultima speranza.

In Israele, grazie alla generosità di coloro che avevano partecipato al suo dolore, era volato poco tempo fa, poi il suo cuore ha smesso di battere per sempre. L'ultimo messaggio sulla pagina Facebook "Aiutiamo Pierpaolo", scritto da sua moglie Daniela e datato 6 gennaio 2020, recita : "Ti chiediamo perdono per il silenzio di tanti giorni ma per noi sono stati molto intensi e pieni di preoccupazioni. Oggi, tuttavia, possiamo dire che un piccolo assaggio di luce in lontananza iniziamo a vederlo, Pierpaolo sta meglio, la terapia continua i suoi effetti e il nostro cuore ritorna a crederci ... grazie a tutti voi, alle vostre preghiere, a tutti gli sforzi dedicati alla realizzazione delle infinite dimostrazioni che siamo ancora qui e possiamo continuare la nostra battaglia. Non ci saranno mai abbastanza parole per esprimere la nostra gratitudine per l'accusa che ci siete riusciti di trasmettere ".

Dopo Tel Aviv, tuttavia, la situazione non migliorò e al ritorno in Italia fu necessario un ricovero a Ravenna. Infine, la sosta nel dipartimento di Nefrologia dell'ospedale San Severo dove purtroppo è morto. Pierpaolo lascia la moglie Daniela e i suoi due figli Maria Chiara e Sergio Paolo, di 11 e 8 anni.