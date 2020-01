Coronavirus: 17 morti confermati e 571 contagiati, Pechino cancella i festeggiamenti di Capodanno

La città diha deciso di annullare le celebrazioni per il capodanno cinese a causa dell'epidemia del misteriosoche ha causato la morte di dozzine di persone nella provincia di Hubei. Nel fare l'annuncio, le autorità locali hanno fatto riferimento a celebrazioni "di vasta portata". Sempre a Pechino, la Città Proibita di Pechino è stata chiusa a causa dei timori di contagio. La situazione per il nuovo virus, che ha già ucciso un totale diinsecondo gli ultimi dati provenienti dalla Cina, crea allarme e per evitare nuove infezioni Pechino ha preso una decisione sul nuovo anno in linea con quanto già preso negli ultimi giorni dalla città di Wuhan, dove è scoppiata l'epidemia di virus.

Le autorità cinesi hanno anche deciso di posticipare l'uscita di sette film al cinema a causa dell'epidemia causata dal nuovo coronavirus. I film avrebbero dovuto essere distribuiti nei cinema cinesi durante il Festival di primavera, ma poiché i cinema erano spazi limitati, le autorità hanno considerato il rischio di trasmissione del virus troppo elevato. Sulla base delle conoscenze attuali, è noto che il virus cinese 2019-nCoV è passato dai pipistrelli ai serpenti e quindi all'uomo. Oggi la città di Wuhan e una seconda città a 60 chilometri di distanza, Huanggang, sono state isolate.

A Wuhan, nel frattempo, dopo l'introduzione di una serie senza precedenti di misure per frenare la diffusione del nuovo e micidiale coronavirus, centinaia di voli da o verso la città cinese sono stati cancellati a mezzogiorno di oggi (ora di Pechino). L'Amministrazione dell'aviazione civile cinese ha riferito che un totale di 566 voli erano programmati per partire o arrivare a Wuhan oggi, ma 288 di questi sono stati cancellati alle 11:30 (ora di Pechino) del mattino.

In Brasile, una donna con problemi respiratori dalla Cina è stata ricoverata ieri a Belo Horizonte e le autorità dello Stato del Minas Gerais lo hanno catalogato tra i casi sospetti, anche se nel frattempo il governo federale ha escluso l'esistenza del problema. "Non sono stati identificati casi sospetti di polmonite indeterminata in Brasile legati all'evento cinese", il ministero della salute è rimasto cauto.