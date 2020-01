Le Donatella : Silvia Provvedi incinta rompe il silenzio sulla gravidanza

Silvia Provedi incinta, ora arriva la conferma. Fino a pochi giorni fa era solo un'indiscrezione che voleva la gemella di Giulia dal duoed ex di Fabrizio Corona in attesa per la prima volta. Il Chi settimanale a lancia la bomba di gossip. Poi, sempre sulle pagine della rivista diretta da Alfonso Signorini, arrivarono i paparazzi: Silvia fotografata durante una passeggiata per le strade di Milano e nelle immagini la cantante indossava un abito attillato che metteva in risalto il ventre. Insieme al suo compagno e futuro padree alla sorella gemella Giulia. La nascita è prevista per il prossimo giugno e sembra che la cantante di Le Donatella stia aspettando una bambina. Immediatamente dopo la nascita, Provvedi e De Stefano si sposeranno a Modena, la città natale della sposa.Con l'imprenditrice Silvia ha trovato il suo sorriso dopo la fine della storia turbolenta con. Giorgio è quel misterioso Malefix che le ha inviato un messaggio con un aereo nell'ultima edizione di GF Vip per lei. Lui, un imprenditore, è estremamente riservato e sempre poco incline e si mostra davanti a macchine fotografiche e paparazzi. Ma tornando alla gravidanza, ora è Silvia a rompere il silenzio e ha rimosso tutti i dubbi pubblicando la prima foto con ilUna bellissima foto che nella didascalia mostra solo cuori rossi. Silvia è raffigurata con l'inseparabile sorella Giulia al suo fianco e la pancia in primo piano che non può più essere nascosta e che è evidenziata dall'abito stretto, a coste grigie e dal collo alto. Inutile dire che Silvia è stata letteralmente sopraffatta dalle congratulazioni, anche se molti a questo punto sono davvero curiosi del sesso del bambino.