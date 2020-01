Harry e Meghan Markle, la nuova casa da sogno costa più di 35 milioni

La nuova vita diè in Canada ma, inutile dirlo, i paparazzi continuano ad aspettare. Lei, che ora sembra essere il ritratto della felicità, è stata fotografata con Archie vicino a casa sua. Mentre il bambino dorme al caldo nel marsupio, la moglie del secondo figlio di Carlo e Diana lo sostiene con una mano e con l'altra guida i suoi cani, Oz e Guy, al guinzaglio. Un look molto diverso da quello a cui era abituata a corte. Con una giacca e leggings scuri, un berretto di lana e stivali, Meghan sceglie l'abito perfetto per una passeggiata all'aria aperta nell'inverno canadese. Il suo Harry è volato su un aereo British Airway, che ha lasciato Londra Heathrow ed è atterrato a Vancouver.Mentre il fratelloe la moglieaffrontarono l'ultimo ricevimento a Buckingham Palace in rappresentanza della regina, Harry, con cappello di lana, piumino blu e jeans, scese dall'aereo con una borsa nera in mano e va verso la sua nuova vita. Poco prima, aveva parlato per la prima volta in pubblico della separazione di lui e Meghan dalla Corona. Alla cena formale presso l'organizzazione benefica che sostiene i giovani con AIDS, Harry ha ammesso che gli è costato lasciare la sua famiglia, ma ha anche precisato che per lui e sua moglie "non c'era altra scelta" che abbandonare gli alti doveri reali. Una decisione dolorosa, sottolinea, si è verificata dopo mesi di discussioni e "anni di sfide". Ora la nuova vita è in Canada. Ma dove esattamente? Secondo il Sun, la coppia è pronta a comprare una casa nel cuore di Vancouver.

Una, distribuita su 4 piani e composta da 5 bagni, 6 camere da letto, una suite per accogliere gli ospiti, un salone e un immenso giardino, Il prezzo di questa meraviglia, sempre dalle indiscrezioni, sembra essere di. Una cifra considerevole che avrebbe immediatamente infastidito la regina, che aveva già storto il naso per i numerosi lavori di ristrutturazione richiesti dalla coppia per Frogmore Cottage.