E adesso che fine farà il M5s dopo le dimissioni di Luigi Di Maio?

Dopo il passo indietro di, viene annunciato un periodo di caos all'interno del, giunto al momento del suo Big Bang. Un focolaio che potrebbe portare a tutti contro tutti, ora che non c'è più la figura del ministro degli Esteri a catalizzare ogni tensione su se stesso. Sarà sufficiente la reggenza di, un uomo della vecchia guardia e vicino al garantema anche all'ala casaleggiana, per rassicurare lo stato maggiore del movimento?. Nel marzo 2020 arriva la battaglia congressuale, la prima nella storia dei grillini, con movimenti opposti e una forza politica potenzialmente scalabile. Un assaggio della democrazia di partito a cui non erano abituati. Il tema non è tanto "chi" guiderà il movimento, quanto piuttosto "dove" andrà.

C'è chi preme per un'alleanza con il Partito Democratico e chi, come sostiene lo stesso Di Maio, vuole un movimento che sia un'alternativa al centro-destra e al centro-sinistra. Una linea che vede Alessandro Di Battista in trincea da qualche tempo, il cui futuro deve ancora essere decifrato. "Dibba", di ritorno dall'Iran, potrebbe anche metterci la faccia e candidarsi alla guida. In Campania primo test dove ci sarà un'apertura al Partito Democratico nelle Regioni 2020? Un documento potrebbe certificarlo presto. Ma se Vincenzo De Luca fosse accettato come candidato, parte della base protesterebbe. Meglio quindi una terza cifra, condivisa tra Pd e M5. Forse Sergio Costa, Ministro dell'Ambiente. Beppe Grillo osserva in silenzio, preoccupato. Preferire una leadership unica. Ma ora bisogna trovare il nuovo Di Maio.