Foto rubate di Michael Schumacher in vendita a 1 milione di sterline

La speculazione e la furia continuano a circondare la vita di, per 6 anni alle prese con una dura riabilitazione dopo l'incidente di sci, il 29 dicembre 2013 a Meribel (Francia), che lo ha mandato in un cono di ombra e mistero sulle sue condizioni. Secondo il tabloid britannico '' delle foto di Schumi definite macabre, rubate nella sua casa in Svizzera dove sta effettuando la riabilitazione, sarebbero state messe in vendita per un importo di 1 milione di sterline.

Per il sette volte campione del mondo di F1, si tratterebbe di una grave violazione della privacy, che si è verificata nonostante il rigido e rigoroso protocollo di riservatezza sollevato intorno a lui alle sue condizioni dalla sua famiglia. La moglie di Michael, Corinna, ha immediatamente preso provvedimenti per difendere la privacy e la sicurezza dell'ex pilota Ferrari e Mercedes, rivolgendosi ai suoi avvocati e alla polizia svizzera per impedire la pubblicazione di queste foto, alimentando così ulteriori speculazioni sulle sue reali condizioni. Lo stato di salute di Schumi rimane sconosciuto: il punto di partenza rimane il bollettino emesso dall'ospedale di Grenoble nei giorni del suo primo ricovero, 6 anni fa, che riporta un danno assonale diffuso al cervello. Da allora si sono alternate speranze e delusioni, ma nessuna informazione precisa.

A settembre Schumacher fu trasportato in segreto, con un cordone protettivo degno di un capo di stato, all'ospedale Georges Pompidou di Parigi per sottoporsi a un trattamento con cellule staminali praticato dal professor Philippe Menasché, per ottenere un'azione "antinfiammatoria sistemica".