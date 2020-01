La pupa e il secchione : Stella Manente spudorata senza slip su Instagram

Stella Manente è nel cast di "La pupa e il secchione". Tra ledi quest'ultima edizione, condotta da Paolo Ruffini con la partecipazione di Francesca Cipriani, è sicuramente tra i più visibili. Non solo per il suo personaggio estroverso e perché nell'ultimo episodio ha baciato uno dei secchioni, ma perché il suo nome era già noto nelle cronache. Influencer nato nel 1992 (su Instagram ha quasi 300 mila follower), Stella Manente era stata sopraffatta dalla tempesta dei media per il commento sul gay pride di Milano. Parole forti verso il mondo LGTB che l'hanno costretta a scusarsi pubblicamente... “Cioè io sto perdendo il treno in mezzo a questa massa di ignoranti, andate tutti a morire, cazzo. Perché non esiste più Hitler? Sarebbe dovuto esistere Hitler”, aveva detto tra le Storie. Poi le scuse : “Non volevo offender nessuno. Non sapevo ci fosse il gay pride”.

Ma oggi su Instagram continua a provocare i fan, a la Pupa piace pubblicare scatti urlanti, ma le persone della rete, come riportato da Il Giornale, non hanno perso una delle storie registrate a Hong Kong che vedono la bellissima Stella ballare su una terrazza ... senza slip! Durante la coreografia, Manente alzi la gamba a favore della macchina da presa, mostrandosi così senza censure mentre la sua amica che danza con lei mette la mano sul davanti. La storia in questione è stata ripubblicata da Deianira Marzano, secondo la quale quel gesto è solo il risultato del desiderio di Manente di aumentare il numero di seguaci.