Eugenia Chernyshova : L'attrice nota in Italia che ha denunciato Weinstein

sarebbe in grado di rivelare il nome dell'attrice italiana che ha accusatoin California, parallelamente a quello attualmente in corso a New York. L'articolo del, il giornale che ha dato la notizia e poi ha intervistato la donna, contiene gli elementi per capire chi è: al momento degli eventi (febbraio 2013) aveva 34 anni e ha incontrato il noto produttore al Los Angeles Italia Film, Fashion and Art Fest, l'evento organizzato ogni anno da Pascal Vicedomini per celebrare il cinema italiano e americano.

La donna dice che Weinstein, all'epoca uno degli uomini più potenti e rispettati del settore, si sarebbe presentato nel suo hotel e si sarebbe presentato nella sua stanza con modi prepotenti. "Voglio solo parlare", avrebbe detto. Invece l'avrebbe violentata in bagno. Poi le avrebbe anche fatto i complimenti: '' Sei bellissima, potresti lavorare a Hollywood ''. In seguito ha raccontato l'episodio solo a un amico, un prete e la tata dei suoi figli, senza fare una denuncia. Solo quando il #metoo è esploso nell'autunno del 2017 sua figlia, una studentessa delle superiori, l'ha convinta a farsi avanti. Il giornale specifica quindi che l'attrice e modella ha tre figli, è apparsa sulla copertina di "Vogue" e in vari film italiani. Al tempo degli eventi viveva in Italia, ma nel frattempo si trasferì in California. Nelle ultime settimane, il processo californiano è diventato vivo e la donna ha dichiarato di essere pronta a mostrarsi in pubblico e ad affrontare l'uomo che accusa in aula.

Dagospia ha incrociato i dati forniti dal giornale con gli invitati, e solo una donna corrisponde perfettamente alla descrizione. Si tratta di Eugenia Chernyshova. Nata a Omsk in Siberia 40 anni fa, a 14 anni vince un concorso di bellezza e riesce a fuggire dalla provincia sovietica: Mosca, Giappone, il mondo. A 18 anni, il suo primo figlio, poi una carriera che l'ha portata a lavorare al cinema, in TV e a Roma, dove si è trasferita in una villa in Olgiata dopo essersi separata dal marito. Partecipa a "Buona Domenica", in vari film e fiction tra cui "Baciato dall'amore", incontra Papa Ratzinger, che benedice i suoi tre figli. Incontra Tarantino, Francis e Sofia Coppola, frequenta il Festival del cinema di Venezia e Buckingham Palace. Da quando si è trasferita in California ha continuato a sfilare e recitare, e sul suo profilo Instagram si definisce anche una doula, la figura che accompagna le donne durante il parto e nelle prime settimane della nascita di un bambino. La figlia maggiore ha intrapreso una carriera da modella ed è già stata protagonista di alcune campagne.