Il Cantante Mascherato : Adriano Pappalardo, oggi, altezza, figlio, moglie

Si dice che dietro al personaggio dici sia, uno dei protagonisti di, lo spettacolo di Milly Carlucci che l'anno prossimo dovrebbe avere anche una seconda stagione. Pappalardo è nato a Copertino in provincia di Lecce il 25 marzo 1945, si distingue quando era molto giovane esibendosi di fronte a Lucio Battisti, che decide di metterlo sotto contratto dopo averlo visto ferirsi alla testa mentre cantava a causa del suo veemente interpretazione. Nel 1979 è stato l'anno di Ricominciamo, il suo successo storico e cavallo di battaglia, ma Pappalardo è stato anche un attore che ha preso parte a film come Rimini Rimini, A tu per tu e Canone inverso.

Negli ultimi vent'anni è tornato sotto i riflettori televisivi: nel 2003 ha partecipato all'Isola dei Famosi di Simona Ventura, che ha visto pochi mesi dopo al Festival di Sanremo 2004 con la canzone Nessun consiglio, che si colloca al 17 ° posto . Nel 2006, tuttavia, la disputa storica con Antonio Zequila su Domenica In di Mara Venier, che portò alla rimozione del presentatore per alcuni anni da Rai (l'attore di fotogiornali accusò il cantante di aver insultato sua madre).

Per quanto riguarda la vita privata, Pappalardo nel 1972 conobbe Lisa Giovagnoli e dal loro amore nel 1976 nacque Laerte, ex marito di Selvaggia Lucarelli. Nel 2010 Lisa e Adriano si sposarono nel Comune, poiché proveniva da un precedente matrimonio in chiesa. Nel 2016, il cantante, alto 1 metro e 75, ha avuto un grave incidente con il deltaplano, di cui è appassionato, fratturando diverse costole. Oggi sembra essere tra i concorrenti di Il Cantante Mascherato, ma lo scopriremo in un massimo di due settimane.