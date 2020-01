Come è morta Rosanna Sapori? Prima di sparire aveva lasciato un biglietto al compagno

L'hanno trovata morta sul Lago d'Iseo., 60 anni, era una giornalista libera e coraggiosa, ma anche una militante sostenitrice della Lega della prima ora, che non esitò a denunciare eventi come l'incidente Credieuronord, la; né fare rivelazioni esplosive su situazioni complesse come quella di una presunta vendita del simbolo della Lega a Silvio Berlusconi. Sapori, famosa a Bergamasca e nel Nordest per la conduzione di programmi radiofonici e televisivi, era scomparsa il 27 dicembre, lasciando una nota alla sua compagna: "Torno quando posso, non ti preoccupare". Il suo corpo è stato ritrovato sabato scorso sulla sponda bresciana del Lago d'Iseo, a Carzano di Montisola. Secondo fonti vicine alla famiglia, sembra che alla donna sia stata diagnosticata una malattia incurabile.

I due gemelli avevano riferito della scomparsa. I carabinieri trovarono la sua macchina e la borsa nelle vicinanze. Sapori indossava solo un maglione leggero, pantaloni e scarpe: uno zaino e il tappo di una bottiglia di alcol duro sono stati trovati non molto lontano. Solo pochi giorni prima la sua auto era stata trovata a Marone. Sapori ha vissuto ad Azzano San Paolo (Bergamo) con il suo compagno: per anni hanno gestito una tabaccheria a Zanica. Ha lavorato a lungo presso Antenna 3 Nordest, TeleNordest e altre TV e giornali in Veneto. Ma prima aveva guadagnato popolarità per le sue trasmissioni su Radio Padania, dove aveva diretto fino al 2004 una trasmissione in due gruppi giornalieri in cui dava voce alla gente.

Sapori fu uno dei massimi oratori della radio della Lega e confidente di alcuni colonnelli del partito. Nel 2005, tuttavia, proprio da quelle frequenze, denunciò quella che chiamava la cattiva relazione della Lega, legata alla storia del fallimento della banca Credieuronord, dove molti militanti di partito avevano perso i loro risparmi. Per le sue critiche ai leader del Carroccio fu licenziata, nonostante fosse stata consigliera comunale per il Carroccio di Azzano San Paolo. Dal 2011 è proprietaria di una tabaccheria in via Aldo Moro, a Zanica. In tempi recenti, i ladri l'avevano presa di mira e lei, esasperata, aveva deciso di proteggerla andando a dormire dentro. Circa un anno fa ha anche riferito il suo malessere al ministro degli Interni Matteo Salvini. A luglio, poco prima della crisi di Papeete, gli scrisse: "Queste persone ti stanno togliendo il sonno". Di Rosanna, la fonte privilegiata di molti colleghi più o meno famosi, rimane la passione per la verità.